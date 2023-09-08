Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю

Військово-морські сили Румунії та США організують у Чорному морі і дельті Дунаю багатонаціональні навчання. До них запросили приєднатися й Україну.

Країни планують налагодити взаємодію у боротьбі з вибуховими предметами, які заважають суднам. Необхідну техніку нададуть безпосередньо Румунія та США.

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Деталі багатонаціональних навчань

ВМС Румунії спільно з США 11 – 15 вересня проведуть навчання у акваторії Чорного моря та дельті Дунаю. Вони отримали назву "Sea Breeze 23.3". Взяти участь у навчаннях також запросили військовослужбовців з Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.

Країни планують налагодити оперативно-тактичну взаємодію у сфері боротьби з вибуховими пристроями з метою забезпечення свободи судноплавства. Зокрема, це стосується дрейфуючих морських мін.

Румунія надасть для навчання морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв, морських піхотинців та штабних офіцери.

Зі сторони США на відпрацювання відправлять морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолазів-саперів з катерами та спеціальною технікою. Від інших країн-учасниць участь братимуть водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв і штабні офіцери.

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