У Румунії стався вибух на військовому заводі: відомо про 4 загиблих
Джерело:Agerpress
На півдні Румунії вибух на військовому заводі забрав життя щонайменше 4 людей. За словами місцевих правоохоронців, вибухнула протипіхотна міна, коли кілька співробітників підприємства намагалися її знешкодити.
Розслідування причин інциденту триває. Занепокоєння викликає й той факт, що вибух боєприпасу на цьому заводі стається вже не вперше.
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Вибух на військовому заводі в Румунії 18 листопада: усе, що відомо
У четвер, 18 листопада, посеред дня на військовому заводі Бабені вибухнула протипіхотна міна під час спроби її знешкодити. Пожежі через вибух не сталося, а проте, як офіційно повідомила Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії, інцидент призвів до 8 жертв:
- Мовиться про 4 загиблих (3 чоловіків та жінка) та 4 поранених.
- 3 наразі перебувають у лікарні в стабільному стані, ще 1 не госпіталізовували (кажуть, він постраждав тільки від панічної атаки).
Румунська прокуратура розпочала кримінальне провадження у справі про вибух. Підозрюють, що все сталося через недотримання режиму зберігання вибухових речовин та загалом необхідних заходів безпеки.Зверніть увагу: мовиться про завод компанії Energotech Group, яка існує з 1983 року, спеціалізується на розробці та виготовленні артилерійських та авіаційних боєприпасів, і є офіційним постачальником міноборони Румунії.
Примітно, як пише DIGI24, що у 2019 році на цьому ж заводі вже траплявся вибух снаряду. Тоді загинув 22-річний працівник підприємства.
Варто нагадати, що тільки у листопаді 2021 року:
- Біля військового госпіталю у Кабулі вибухи забрали щонайменше 19 життів.
- У Казахстані потужний вибух знищив кафе, у якому могли бути люди.
- У Сьєрра-Леоне вибухнув танкер Afuel, унаслідок трагедії загинули 144 людини.
- І у Ліверпулі біля лікарні вибухнуло таксі – загинув пасажир. Поліція кваліфікувала інцидент як теракт.