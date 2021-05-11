У Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО

У Румунії у рамках діяльності НАТО планують створити євроатлантичний центр оборони. Усе, аби протидіяти можливим агресивним діям Росії.
Джерело:"Укрінформ"
Такий центр необхідно створити у східних межах НАТО через агресивні дії Росії. Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.
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Центр оборони НАТО у Бухаресті
До ідеї створення центру оборони НАТО дійшло обговорення в рамках саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня.
За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, під час дискусії президенти підкреслили, що дестабілізаційні дії Росії в регіоні викликають "занепокоєння і відчуття недостатнього рівня безпеки". Відтак країни-члени НАТО працюють над створенням оборонного центру.
Він наголосив, що нинішня безпекова ситуація у Чорному морі доводить, що НАТО й надалі має зміцнювати можливості й оборону. Особливо це стосується східного флангу: від Балтійського і аж до Чорного моря.
Йоганнес зазначив, що НАТО має й надалі залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності. До того ж ідеться про можливу допомогу країнам-сусідам реагувати на виклики, з якими вони стикаються.
Про що говорили на саміті "Бухарестської дев'ятки"
- Про агресію Росії і підтримку з цього приводу України. Лідери країн НАТО, що входять до "В9" заявили, що через такі дії Росії, НАТО змушене показувати свою міць на Сході Європи.
- Окрім України, лідери "Бухарестської дев'ятки" висловили також підтримку незалежності та територіальної цілісності Грузії та Молдови в їх міжнародно визнаних кордонах.
- До речі, до складу "дев'ятки" входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що двері НАТО повинні залишатися відкритими для усіх охочих вступити в альянс. Напередодні він висловив підтримку Україні на шляху до альянсу.