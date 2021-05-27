Румунські прикордонники знайшли у вантажівці з України тисячі пістолетів

У Румунії прикордонники зупинили вантажівку, яка їхала з України. У машині виявили велику кількість зброї. Зокрема, кілька тисяч пістолетів.

Прикордонна поліція в Ісакчі виявила аж 143 ящики зі зброєю. Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде.

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Рекордна кількість контрабанди

У ящиках лежали 2850 нових пістолетів з патронами. Зброю заховали у вантажівці з меблями. Керував авто українець.

Глава МЗС Румунії зазначив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.

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