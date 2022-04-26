Румунський прем'єр зустрівся у Києві із Зеленським та Шмигалем: підсумки візиту

До Києва 26 квітня прибув Ніколає Чуке – прем'єр-міністр Румунії. В українській столиці він зустрівся з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем.

Зеленський зауважив, що кожен такий візит є важливим сигналом солідарності з українським народом. Підтримка з боку Румунії є важливою для України.

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Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Розраховуємо на підтримку майбутнього України у ЄС,

– наголосив Зеленський.

Деталі зустрічі Шмигаля та Чуке

Шмигаль розповів, що перебуває на постійному зв'язку з румунським колегою від початку повномасштабної війни Росії з Україною.

Прем'єр-міністр України наголосив, що Росія цілеспрямовано вчиняє геноцид українського народу в центрі Європи. Разом країну-окупантку необхідно зупинити.

Шмигаль зауважив, що румунський народ відчуває біль українців та стоїть поряд у битві.

Ми вдячні за зусилля румунського Уряду спільно з ЄС із започаткування та функціонування на території Румунії хабів для міжнародної допомоги Україні,

– наголосив Шмигаль.

Окрім того, Україна вдячна за надання допомоги українцям, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію. Шмигаль наголосив, що хоче окремо подякувати за допомогу, яку Румунія надає українським дітям-сиротам, а також – дітям, позбавлених батьківського піклування.

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