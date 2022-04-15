Русь не руйнувала б сама себе, – Зеленський про знищення древнього Чернігова

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації на 50 день протистояння Росії. Зокрема, він згадав про руйнування Чернігова.

Зеленський додав, що древній Чернігів, якому більш як 1000 років і який бачив чимало загарбників та війн, заслуговував на мир та спокій, інформує 24 канал.

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Зеленський про руйнування Чернігова

Президент України наголосив, що у 21 столітті це місто заслуговувало на мир, проте прийшла Росія з найгіршим, що Чернігів переживав за усю історію свого існування.

З часів тієї Русі, на зв'язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б сама себе. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось, хто прийшов сьогодні на нашу землю,

– додав Зеленський.

Український гарант додав, що й воюють вони так само: заради знущань та грабунків. Зеленський наголосив, що дякуючи Богу, ЗСУ та народу України нам вдалося відстояти більшу частину країни.

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