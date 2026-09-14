Кравченко не сам: у ЦПК припустили, хто ще стоїть за атакою на НАБУ та САП

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Такі дії, а також подальша його втеча за кордон можуть бути лише частиною спланованої операції. За цією масштабною атакою на НАБУ та САП стоять впливові політичні фігури, які надали йому гарантії безпеки.

Про це 24 Каналу повідомила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, зазначивши, що Кравченко діяв за погодженням із вищим керівництвом держави. На її думку, він не наважився б на такі кроки без підтримки ключових осіб в Офісі Президента.

Хто ще стоїть за атакою на НАБУ та САП?

Дар'я Каленюк переконана, що Руслан Кравченко не міг самостійно реалізовувати подібні рішення. Вона зауважила, що генпрокурор діяв із відома та за згоди двох конкретних людей.

Перша людина – це президент України Володимир Зеленський, який і призначав Кравченка на посаду для атак на НАБУ та САП, а друга – керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який до останнього захищав Кравченка, бо був гарнтом того, що парламент не оголосить йому недовіру,

– наголосила виконавча директорка ЦПК.

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Експертка підкреслила, що Арахамія виступав проти звільнення Кравченка навіть після гучних викриттів у рамках операції "Карфаген". За її словами, голова фракції мав власний інтерес у протидії антикорупційним органам.

"У його інтересах – щоб НАБУ та САП не оголошували йому особисто про підозру щодо роздачі конвертів народним депутатам. Вже є запідозрені депутати, які отримували хабарі, але немає підозри тій особі, яка їх роздавала", – зазначила Каленюк.

Каленюк сказала, хто стоїть за атаками на НАБУ та САП: дивіться відео

Вона також звернула увагу на те, що Кравченко залишив країну разом зі своєю дружиною. На її думку, подібний крок вимагав попередніх домовленостей та гарантій безпеки.

Руслан Кравченко повинен був мати гарантії за кордоном, що після втечі на нього чекає гарне, спокійне і розкішне життя. Без таких гарантій він би не виїжджав за межі України й не влаштовував "кіно" з оголошенням підозр,

– підкреслила виконавча директорка ЦПК.

За її словами, Кравченко використав свій останній тиждень на посаді саме для підготовки атаки на НАБУ й САП та зливу матеріалів. На її думку, публічні заклики до відставки звучать лише як спроба врятувати репутацію.

Вона також нагадала, що спроби обмежити незалежність НАБУ та САП тривали вже давно. За її словами, саме для цього Кравченка і було призначено на посаду в червні 2025 року.

За місяць після призначення Кравченко реалізовував план із підпорядкування НАБУ генеральному прокурору. Саме він підписував підозру детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову за сфабрикованою справою, і після цього його ніхто не покарав, президент й далі утримував його на посаді,

– резюмувала Каленюк.

Вона додала, що 6 разів подавала петиції до президента з вимогою звільнити генпрокурора та провести відкритий конкурс, однак у їхній реєстрації кожного разу відмовляли.

Додамо, що водночас зараз Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати відставку Кравченка.