Рустем Умєров вперше поговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Новий міністр оборони України Рустем Умєров вперше провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойд Остіном. Зокрема, темою обговорення стали потреби України на полі бою.

Також голова Міноборони США привітав Умєрова з призначенням на посаду. Очільники обміняли думками щодо стану війни наразі.

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Розмова Умєрова та Остіна

Новий голова Міноборони України Рустем Умєров провів свою першу розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Голова Пентагону, зокрема, привітав українця з призначенням та запевнив, що співпраця продовжиться.

Вони обмінялися інформацією щодо ролі США у забезпеченні безпеки та позначили пріоритети в постачанні військової допомоги Україні. Це стосується як потреб станом на зараз, так і довгострокових перспектив.

Також Остін та Умєров згадали у розмові порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться наступного тижня на німецькій авіабазі Рамштайн.

Допомога США у війні