На руїнах Бахмута знайшли унікальний "Кобзар", виданий понад століття тому
Джерело:Юрій Бутусов
У четвер, 9 березня, Україна відзначала 209 років з Дня народження Тараса Шевченка. Символічно, що саме у цей день оборонці Бахмута знайшли на руїнах міста стародавній "Кобзар".
Про унікальну знахідку на руїнах будинку у Бахмуті повідомив український журналіст Юрій Бутусов. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу збережуть.
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"Кобзаря" передали на реставрацію
Українські воїни у Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря" і помітили, що книгу видали ще у 1917 році.
Воїни, які до повномасштабного вторгнення були учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення.
На обкладинці книги пише, що її створили у друкарні товариства "Криниця" на вулиці Хрещатик, 42. До слова, за даними Google, будівля друкарні зараз виглядає отак:
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни здійснюють інформаційну атаку щодо ситуації в місті. За словами Маляр, ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону українських військ.
- Щоб не дати загарбникам прорватися, перед українськими захисниками стоїть два завдання. Мовиться про те, щоб максимально зменшити боєздатний особовий склад росіян, закріпитися в кількох ключових виснажливих боях та зірвати ворожий наступ.
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно через 2 місяці. Сам Бахмут він вважає "стратегічним успіхом, навіть у разі відступу".
- До речі, нагадаємо, що лише за добу нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ 870 російських загарбників. Загальні втрати ворога налічують 156 990 бійців.