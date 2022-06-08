На руїнах Новокраматорського машинобудівного заводу виявили тіла 7 людей

Російські окупанти своїми обстрілами 5 червня повністю зруйнували Новокраматорський машинобудівний завод. 7 червня там закінчили розбирати завали.

Спеціалісти 2 дні проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на території заводу. Після їхнього завершення там знайшли тіла 7 людей.

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Наразі особи загиблих встановлюють.

Наслідки ворожих обстрілів Донбасу

За добу 7 червня російські окупанти обстріляли 17 міст та сіл в Луганській та Донецькій областях. Вони пошкодили 73 цивільні об'єкти, серед яких є житлові будинки, школа, дитячий садок, будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу, гуртожиток, птахофабрика, магазини, автомобілі, лінії електропередач, господарські споруди тощо.

На жаль, 3 цивільних людей загинули, а ще 8 – зазнали поранень.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, 7 червня росіяни поширювали фейки про те, що Збройні Сили України готуються обстрілювати тимчасово окуповані Донецьк та Макіївку. Для підсилення нахабної брехні вони навіть відпустили додому працівників підприємств, а батьків закликали негайно забрати дітей з садочків. Насправді це чергова провокація. Росіяни самі планують обстріляти житлові райони, а звинуватити у цьому українських захисників.

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Останні новини про війну в Україні

ЗСУ 7 червня вдало стримали наступ окупантів біля Тошківки та Устинівки. Крім того, вони не дають росіянам захопити Сєвєродонецьк. Наразі запеклі бої за місто тривають.

Станом на ранок 8 червня на війні проти України загинули 31 500 російських бійців. Лише за минулу добу наші відважні воїни ліквідували 140 окупантів. Крім того, росіяни втратили 13 бойових броньованих машин, 3 танки, 9 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 гелікоптер, 6 дронів та автомобільну техніку.

Через колосальні втрати російські десантники відмовляються брати участь у війні проти України. Деморалізовані вони вже прямують з Луганської області назад у Росію.

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