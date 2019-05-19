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      Руйнівний смерч на Житомирщині та жахливі наслідки голодування Сенцова – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Потужний смерч на Житомирщині

      У деяких селах на Житомирщині буревій повиривав із корінням величезні дерева та зривав дахи з будинків, а стовпи електроопор вітер ламав як сірники. Від стихії постраждало більше сотні домогосподарств.

      Місцеві кажуть, що таке бачили лише у американських фільмах-катастрофах. Бетонні електроопори від поривів вітру ламались як сірники, а двотонний трансформатор перевернуло за кілька секунд. Без струму залишились чотири села.

      Відео: яких збитків завдав смерч

      Наслідки голодування Сенцова

      14 травня 2018 року українець Сенцов розпочав свій голодний протест під гаслом "Не заради себе, а з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів". З нагоди річниці оголошення голодування, журналісти підсумували, що він пережив за цей рік.

      Сенцов протримався без їжі 145 днів. Майже п'ять місяців голодування завдали непоправної шкоди його здоров'ю. Зупинити голодний протест режисеру довелось 5 жовтня 2018 року через критичний стан здоров'я та погрози годувати його насильно. Тоді адвокат зазначав, що якби Сенцов не припинив голодування, то "з нього зробили б овоч".

      Відео: як кардинально змінився та що пережив український політв'язень

      Політична партія Вакарчука – "Голос"

      Святослав Вакарчук оголосив про створення політичної сили "Голос". Музикант вже презентував основні напрямки і пріоритети своєї діяльності українцям. Однак про те, хто ж фінансує нову команду – не розповідає.

      Зараз соціологічні опитування свідчать, що за партію Вакарчука готові проголосувати менше одного відсотка виборців.

      Відео: хто фінансуватиме партію Святослава Вакарчука

      Ротаці російських бойовиків в окупованому Донецьку

      Про те, що російські бойовики зайшли до окупованої території Донецька кажуть захисники української Мар'їнки. Наші армійці постійно чують гуркіт важкої техніки та відчувають на собі обстріли ворога щодня.

      Українські військові кажуть, що в бойовиків нещодавно пройшла ротація і зайшли зовсім не шахтарі, а кадрові військові із важкої технікою.

      Відео: як українські військові захищають території від російських окупантів

      На Миколаївщині пройшли морські випробування резервістів

      На базі 73-го морського центру спеціального призначення резервісти влаштували потужні навчання у професійне свято. Всі елементи – від десантування на воду без парашутів і до десанту з моря – виконували саме резервісти. Натомість кадрові бійці цього разу були виключно у ролі глядачів.

      Умовне завдання підрозділу – захопити плацдарм на березі. Для цього просто на воду висаджується десант: одна частина без парашутів з гелікоптера, інша – з води.

      Відео: вражаючі кадри як відбувалися випробування

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Житомира Новини Росії Україна – Росія Відео тижня Негода в Україні Стихійні лиха Українці в полоні РФ Заручники Олег Сенцов СІЗО
      Джерело: 24 канал
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