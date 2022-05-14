Руйнують будинки та інфраструктуру: окупанти перетворюють Луганщину на пустелю
Джерело:телеграм-канал Сергія Гайдая
На Луганщині окупанти щодня руйнують щонайменше 50 будинків. Росія буквально намагається перетворити область на пустелю.
Минулої доби, 13 травня, у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад росіяни зруйнували 50 будинків, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.
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За словами очільника Луганської ОВА, таку кількість будинків Луганщина втрачає щодня.
Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю,
– повідомив Сергій Гайдай.
Руйнування на Луганщині минулої доби
Впродовж 13 травня росіяни найчастіше обстрілювали Попасну. Також за добу є 5 зруйнованих будинків у Троїцькому, 5 – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі, 5 – у Новозванівці, 5 – у Врубівці, 10 – у Золотому. Також по 5 у Тошківці та Катеринівці.
Окрім цього, впродовж дня пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. А у Лисичанську окупанти обстріляли з артилерії будівлі заводу гумових технічних виробів.
Окупанти позбавляють людей будинків / Фото Сергія Гайдая
В районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив – руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи,
– додав Гайдай.
Ситуація на фронті:
- На Луганщині й Донеччині за добу, 13 травня, ЗСУ відбили 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
- Наразі найважча ситуація на Слобожанському та Донецькому напрямках, де росіяни намагаються вести активний наступ.
- Скоріше за все, російські війська вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова під натиском контрнаступів ЗСУ. Останні дні вони переважно не проявляють активності при контратаках українських сил.
- Експерти вважають, що Росія може перекинути рештки своїх сил з-під Харкова на оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.
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