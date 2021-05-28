Не мав іншого вибору, – у Ryanair спростували розшифровку Білорусі про переговори з пілотом

У Ryanair назвав неправдивою розшифровку переговорів білоруських диспетчерів з пілотом лоукостеру, яку раніше оприлюднила Білорусь. В авіакомпанії підкреслили, що у їхнього пілота не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська.

Таку заяву зробив виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі. Він також припустив, що на борту літака, який екстрено посадили у Мінську, були пасажири що працюють на КДБ.

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Позиція Ryanair

Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.

У пілота не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська, що йому порадили зробити в диспетчерській службі. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки,

– заявив виконавчий директор Ryanair.

О'Лірі також вважає цей інцидент "незаконною дією, яке стоїть засудити". Він вимагає, щоб Білорусь назвала імена трьох пасажирів, які, як підозрюють в авіакомпанії, працюють на КДБ.

Міжнародна організація цивільної авіації вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Крім того, розслідування проведе американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.

Додамо, що минулого тижня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Борт був посаджений, щоб силовики затримали двох пасажирів – засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Весь цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів. А гендиректор Ryanair раніше назвав це піратством і навмисним викраденням літака.