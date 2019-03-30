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      Ryanair почне літати з Києва до Мадрида раніше

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      Ryanair почне літати з Києва до Мадрида раніше
      Ryanair почне літати з Києва до Мадрида раніше / Фото з відкритих джерел

      Бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала про новий рейс з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Перший рейс відбудеться 3 жовтня замість 27.

      Квитки уже доступні в системі бронювання, пише Lowcost.UA.

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      До 27 жовтня рейси виконуватимуться також тричі на тиждень, а далі – щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Час в дорозі складе 4 години 15 хвилин.

      Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

      Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі. Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше. Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить10 і 12 євро. Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.

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      Теги: Новини України Ryanair авіація Новини Києва
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