Ryanair почне літати з Києва до Мадрида раніше

Бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала про новий рейс з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Перший рейс відбудеться 3 жовтня замість 27.

Квитки уже доступні в системі бронювання, пише Lowcost.UA.

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До 27 жовтня рейси виконуватимуться також тричі на тиждень, а далі – щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі. Час в дорозі складе 4 години 15 хвилин.

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі. Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше. Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить10 і 12 євро. Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.