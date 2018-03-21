Ryanair повертається: стало відомо, коли і куди літатиме лоукостер з України

Найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair повертається в Україну. З'явилась інформація, коли, куди і з яких міст України бюджетник розпочне польоти.

Як повідомляє видання avianews.com, нові маршрути опубліковані у мобільному додатку Ryanair на пристроях Apple.

Згідно з цією інформацією, Ryanair літатиме з "Борисполя" та аеропорту Львова.

Відомо про 10 напрямків Ryanair з Києва у 6 країн Європи:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Гданськ

Київ – Краків

Київ – Лондон (Станстед)

Київ – Вільнюс

Київ – Вроцлав

Київ – Познань

Київ – Стокгольм (Скавста)

Київ – Варшава (Модлін)

Зі Львова відомо про 5 напрямків лоукостера:

Львів – Дюссельдорф (Веце)

Львів – Краків

Львів – Лондон (Станстед)

Львів – Меммінген

Львів – Варшава (Модлін)

Раніше у середу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував, що столичний аеропорт "Бориспіль" підпише угоду з лоукостером Ryanair вже до кінця цього тижня.

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