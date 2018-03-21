Ryanair повертається: стало відомо, коли і куди літатиме лоукостер з України
Найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair повертається в Україну. З'явилась інформація, коли, куди і з яких міст України бюджетник розпочне польоти.
Як повідомляє видання avianews.com, нові маршрути опубліковані у мобільному додатку Ryanair на пристроях Apple.
Згідно з цією інформацією, Ryanair літатиме з "Борисполя" та аеропорту Львова.
Відомо про 10 напрямків Ryanair з Києва у 6 країн Європи:
Київ – Барселона
Київ – Братислава
Київ – Гданськ
Київ – Краків
Київ – Лондон (Станстед)
Київ – Вільнюс
Київ – Вроцлав
Київ – Познань
Київ – Стокгольм (Скавста)
Київ – Варшава (Модлін)
Зі Львова відомо про 5 напрямків лоукостера:
Львів – Дюссельдорф (Веце)
Львів – Краків
Львів – Лондон (Станстед)
Львів – Меммінген
Львів – Варшава (Модлін)
Раніше у середу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував, що столичний аеропорт "Бориспіль" підпише угоду з лоукостером Ryanair вже до кінця цього тижня.
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