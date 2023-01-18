Зробимо все для поразки терористів: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 18 січня звернувся до українців. Глава держави нагадав про моторошну авіатрощу у Броварах, допомогу Канади та свій виступ у Давосі.

Передовсім у зверненні Зеленський зробив акцент на моторошній авіакатастрофі у Броварах. Вона сталася зранку 18 січня. Глава держави зазначив, що рятувальна операція тривала упродовж майже дев'яти годин.

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У Броварах були залучені сотні людей

За його словами, на місці падіння гелікоптера були залучені сотні людей. Вони займалися гасінням пожежі, пошуком і порятунком поранених. Мовиться про рятувальників, співробітників поліції, бійців Нацгвардії, медиків, психологів, а також співробітників СБУ.

Я дякую всім, хто сьогодні був залучений у цій рятувальній операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого впав цей вертоліт. Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, які допомагали і дітям, і пораненим,

– додав він.

Глава держави зазначив, що поранень зазнали 25 людей. Серед них – 11 маленьких українців. Також відомо про 14 загиблих, зокрема – 1 дитину. Він висловив співчуття усім, хто втратив рідних і близьких.

Водночас президент зазначив, що СБУ розпочала кримінальне провадження. Також оперативно ухвалили рішення, пов'язані з керівництвом МВС. Нагадаємо, що під час авіатрощі загинули очільник відомства, а також його заступники.

Щойно будуть встановлені чіткі факти стосовно того, що саме призвело до катастрофи, – ми надамо цю інформацію,

– додав президент.

Ситуація на фронті залишається складною

Володимир Зеленський підкреслив, що продовжує бути на зв'язку з військовими. За його словами, ситуація на фронті тяжка. Епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – Донбас. Як зазначає глава держави, спостерігається нарощування кількості обстрілів, а також спроб наступати з боку окупантів.

Окремо він висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади, а також 36-ї окремої бригади морської піхоти. Їхні захисники надзвичайно ефективно уражають ворога, а також демонструють стійкість на Донбасі.

Україна отримає більше допомоги

За словами Володимира Зеленського, 18 січня у Канаді оголосили про новий потужний пакет оборонної допомоги. До нього входитимуть також бронемашини, яких наше військо дуже потребує.

"Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари. Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", – додав він.

Глава держави нагадав і про свій виступ у Давосі. Він зазначив, що меседж від нашої держави дуже простий, а також чесний. Мовиться про те, що вільний світ "не має можливості зволікати".

Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів,

– підкреслив він.

За цим посиланням ви можете ознайомитися з основними тезами з виступу Зеленського у Давосі. Глава держави не лише подякував міжнародним партнерам. Він також попередив про те, що Росія готується до реваншу.