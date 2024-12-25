Поблизу Покровська рятувальники потрапили під ворожий обстріл, пошкоджене авто

Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили загрози. Зокрема, вони атакували Покровськ.

Під обстріл потрапили рятувальники. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Особовий склад не постраждав

Внаслідок обстрілу у Донецькій області пошкоджено автомобіль.

Цікаво! Україна відзначає Різдво 25 грудня, а одна із версій мелодії, яка стала символом цього свята, а саме "Щедрика", була написана Миколою Леонтовичем саме у Покровську.

У ДСНС розповіли, що під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київської області потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога.

Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає.

Російські війська здійснили численні атаки на кількох напрямках, включаючи Вовчанськ, Торецьк і Петропавлівку, але всі були відбиті українськими захисниками.

За минулу добу відбулося 266 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.