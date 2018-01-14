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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Рятувальники знайшли тіла матері і двох дітей на місці пожежі на Харківщині

14:36, сьогодні 403 Читать новость на русском
Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

Пожежа сталася у суботу, 13 січня о 20:30 у приватному житловому будинку на вулиці Комарівській, 6 у селищі Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області.

До місця виклику направили 2 оперативні відділення 56-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС, передає центральний орган.

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За інформацією рятувальників, вогонь охопив коридор, одну з кімнат будинку та кухню. У деяких місцях прогоріло дерев’яне перекриття. Загальна площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

У кімнаті, де горіння не відбувалось, але було повно диму, рятувальники виявили тіла 3 загиблих осіб: 42-річну матір та двох її 5-річних дітей (хлопчика та дівчинку). Вони не подавали жодних ознак життя,
– йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, що стало причиною займання.

Раніше повідомлялося, що у португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья у суботу, 13 січня, сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб.

Теги: Новини Харкова Пожежа Діти Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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