Дрони вдарили по нафтозаводу в Рязані: показуємо на карті, де розташоване місто й НПЗ
У середу, 13 березня, одразу декілька безпілотників атакували ворожу нафтобазу в Рязанській області. Спалахнула пожежа.
Які наслідки атаки, де саме розташована російська нафтобаза, показує на карті 24 Канал.
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Дрони атакували нафтобазу в Рязані
Вранці 13 березня росЗМІ повідомили про атаку на нафтобазу в Рязанській області. Також показали відео. На кадрах видно, як в небо здійнявся величезний стовп густого чорного диму.
Де розташована Рязань: дивіться на карту
Телеграм-канали з посиланням на очевидців заявили, що в Рязані під атакою дронів опинився нафтозавод. Спалахнула пожежа. Площа вже сягнула щонайменше 100 метрів квадратних.
Пропагандисти з посиланням на джерела повідомили, що горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало декілька пожежних розрахунків. Окупанти традиційно мовчать, тож офіційних даних поки немає.
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Де розташований Рязанський нафтопереробний завод: дивіться карту
Зауважимо, що цей нафтопереробний завод розташований за понад 700 кілометрів від Харківської області. І майже стільки ж від Сумської.
Горіла нафтобаза в Орлі, "Лукойл" у Нижньогородській області
- Зауважимо, що напередодні, вночі 12 березня, Росію масовано атакували дрони. Зокрема, були вибухи в Курській, Бєлгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській, Нижньогородській областях.
- Внаслідок атаки БпЛА горів резервуар нафтосховища в Орлі.
- Окрім того, дрони влучили в установку перегонки нафти "Лукойл" у Нижньогородській області. Спалахнула масштабна пожежа.