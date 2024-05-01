Сирени, вибухи й пожежі: у Росії заявили про атаку БпЛА, на Рязанському НПЗ масштабне загоряння

Ніч проти 1 травня виявилася вкрай тривожною для росіян. У різних областях повідомляли про дрони, чули вибухи, а в Рязанській області безпілотники атакували НПЗ.

Про це пишуть в різних телеграм-каналах, а також повідомляють представники місцевої влади. Традиційно, окупанти заявляють про відбиття атаки, одна на НПЗ в Рязані – масштабна пожежа внаслідок влучання дрона, передає 24 Канал.

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У Росії заявили про атаку дронів

Уночі 1 травня в різних областях фіксували дрони. Так, про вибухи й роботу "пе-ве-о" писали в Ростовській, Курській, Воронезькій та Рязанській області. Невідомі дрони настільки нажахали росіян, що сирени тривоги увімкнули й в Махачкалі – столиці Дагестану. Що стало причиною оголошення тривоги – невідомо, однак сирени неабияк налякали місцевих жителів.

Сирени в Махачкалі: дивіться відео

Традиційно, окупанти заявляють, що буцімто "все збили". Втім, у мережі публікують кадри, на яких видно масштабну пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі. Так, внаслідок атаки дронів там сталося загоряння. Які наслідки влучання та які пошкодження – наразі невідомо.

Пожежа на Рязанському НПЗ: дивіться відео

Як пишуть деякі російські телеграм-канали, на Рязанському НПЗ близько о 03:00 пролунало 2 вибухи, після цього – спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада не повідомляє, що відбувається на НПЗ. Відомо лише те, що наразі там працюють представники різних служб.

Рязанський НПЗ після атаки дронів: дивіться відео



В районі Рязанського НПЗ масштабна пожежа / Фото з мережі

Рязанський НПЗ вже опинявся під атакою БпЛА. Так, 13 березня дрони атакували завод й росіяни були вимушені зупинити дві основні переробні установки. Варто зауважити, що Рязанський нафтопереробний завод виробляє 17,1 мільйона тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

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Дрони фіксували щонайменше у 4 областях, однак про збиття повідомляли лише у 2. Так, по 1 безпілотнику буцімто "приземлили" у Воронезькій та Курській областях. Втім, вже традиційно, окупанти не повідомляють про постраждалих чи руйнування. Водночас пропагандистські телеграм-канали заявляють про буцімто 4 збиті БпЛА.

Лише згодом губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв повідомив, що буцімто внаслідок падіння уламків збитого дрона в одному з недобудованих будинків "вилетіло скло". Про інші руйнування чи постраждалих Гусєв не повідомляв.

У міноборони Росії заявили, що буцімто збили 6 безпілотників:

3 дрони над Воронезькою областю,

по 1 БпЛА в Рязанській, Бєлгородській та Курській областях.

Про потужні вибухи також повідомляли й в Ростові-на-Дону. Однак про них у звіті міноборони не згадало, а місцева влада також не пояснює, що стало причиною.

У Росії постійно щось вибухає