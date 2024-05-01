Сирени, вибухи й пожежі: у Росії заявили про атаку БпЛА, на Рязанському НПЗ масштабне загоряння
Ніч проти 1 травня виявилася вкрай тривожною для росіян. У різних областях повідомляли про дрони, чули вибухи, а в Рязанській області безпілотники атакували НПЗ.
Про це пишуть в різних телеграм-каналах, а також повідомляють представники місцевої влади. Традиційно, окупанти заявляють про відбиття атаки, одна на НПЗ в Рязані – масштабна пожежа внаслідок влучання дрона, передає 24 Канал.
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У Росії заявили про атаку дронів
Уночі 1 травня в різних областях фіксували дрони. Так, про вибухи й роботу "пе-ве-о" писали в Ростовській, Курській, Воронезькій та Рязанській області. Невідомі дрони настільки нажахали росіян, що сирени тривоги увімкнули й в Махачкалі – столиці Дагестану. Що стало причиною оголошення тривоги – невідомо, однак сирени неабияк налякали місцевих жителів.
Сирени в Махачкалі: дивіться відео
Традиційно, окупанти заявляють, що буцімто "все збили". Втім, у мережі публікують кадри, на яких видно масштабну пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі. Так, внаслідок атаки дронів там сталося загоряння. Які наслідки влучання та які пошкодження – наразі невідомо.
Пожежа на Рязанському НПЗ: дивіться відео
Як пишуть деякі російські телеграм-канали, на Рязанському НПЗ близько о 03:00 пролунало 2 вибухи, після цього – спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада не повідомляє, що відбувається на НПЗ. Відомо лише те, що наразі там працюють представники різних служб.
Рязанський НПЗ після атаки дронів: дивіться відео
В районі Рязанського НПЗ масштабна пожежа / Фото з мережі
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Дрони фіксували щонайменше у 4 областях, однак про збиття повідомляли лише у 2. Так, по 1 безпілотнику буцімто "приземлили" у Воронезькій та Курській областях. Втім, вже традиційно, окупанти не повідомляють про постраждалих чи руйнування. Водночас пропагандистські телеграм-канали заявляють про буцімто 4 збиті БпЛА.
Лише згодом губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв повідомив, що буцімто внаслідок падіння уламків збитого дрона в одному з недобудованих будинків "вилетіло скло". Про інші руйнування чи постраждалих Гусєв не повідомляв.
У міноборони Росії заявили, що буцімто збили 6 безпілотників:
- 3 дрони над Воронезькою областю,
- по 1 БпЛА в Рязанській, Бєлгородській та Курській областях.
Про потужні вибухи також повідомляли й в Ростові-на-Дону. Однак про них у звіті міноборони не згадало, а місцева влада також не пояснює, що стало причиною.
У Росії постійно щось вибухає
- У ніч проти 28 квітня потужні вибухи лунали в Бєлгородській області. Росіяни заявляли, що там пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. Втім, про постраждалих не повідомляли.
- Вночі 28 квітня тривожно було й Калузькій області. Там дрони атакували нафтобазу, внаслідок чого пролунали потужні вибухи. Як писали в мережі, внаслідок падіння двох БпЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. За пів години на території нафтобази впав і третій безпілотник.
- У Краснодарському краї уночі 27 квітня дрони вразили склад модулів управління та корекції для авіабомб на військовому аеродромі в станиці Кущевська. У мережі опублікували також кадри масштабних руйнувань.