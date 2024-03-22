Що таке "рязанский сахар" і до чого тут вибухи в житлових будинках Росії

Російська ФСБ неодноразово влаштовувала теракти на території своєї країни. Одними з наймасованіших стали вибухи у житлових будинках у вересні 1999 році, коли загинуло понад 300 осіб, а ще понад 1700 – отримали поранення.

Згодом мішки з вибухівкою знайшли й в інших будинках, щоправда, підписані вони були досить дивно – "Рязанский сахар". Після цього з'явився мем про вибуховий "рязанский сахар", повідомляє 24 Канал.

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Як пов'язані вибухи у Росії та "сахар"

У період з 4 по 16 вересня 1999 року у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ відбулася низка терористичних актів. Тоді загинуло 307 осіб, а ще понад 1700 – отримали поранення. Тоді більшість була переконана, що за вибухами стоять російські спецслужби, зокрема – ФСБ. Й хоча офіційних звинувачень висунуто не було, однак опозиційні політики, журналісти та розслідувачі були переконані, що ці теракти організували для залякування безпосередніх політичних конкурентів на посади президента, адже у березня 2000 року відбулися вибори й до влади прийшов Путін.

Після цих терактів росіяни були неабияк нажахані, тому ретельно перевіряли будинки на предмет підозрілих речей. "Неочікувано" у Рязані 22 вересня 1999 року у підвалі багатоповерхівки виявили мішки з гексогеном. Місцеві жителі відразу почали бити на сполох.

Однак офіційна влада тоді відреагувала досить цинічно. У ФСБ заявили, мовляв, у мішках не вибухівка, а "рязанский сахар", а все дійство – насправді "учєнія". Тоді опозиціонери почали влаштовувати акції із закликом перевірити підвали, адже незабаром "вибори президента".



Акція протесту після того, як вибухівку знайшли у будинку в Рязані / Фото з відкритих джерел

Більшість росіян переконана, що інцидент з "рязанским сахаром" – це була підготовка до чергового теракту в житловому будинку.

Вибухи у "Крокусі" нагадали росіянам про "рязанский сахар"

Посольство США у Москві 7 березня опублікувало офіційну заяву, що у Москві можливі теракти у найближчі 48 годин. Згодом такі ж заяви опублікувала й низка інших посольств у Росії. Громадян різних країн світу закликали уникати скупчення, не відвідувати концерти й масові заходи.

Тоді у Росії силовиків перевели в особливий режим роботи, на вулицях з'явилося вдвічі більше патрульних автомобілів. Однак жодних інцидентів не відбулося.

Теракт стався увечері 22 березня у Підмосков'ї у торгівельному центрі "Крокус Сіті Холл". Там перед концертом групи "Пікнік" невідомі влаштували стрілянину. За приблизною інформацією, у ТЦ було щонайменше 6 200 осіб. Й хоча офіційної статистики про кількість відвідувачів немає, однак у росЗМІ наголосили, що напередодні організатори концерту заявили – усі квитки на виступ гурту "Пікнік" розпродано. Додамо, що на офіційному сайті "Крокус Сіті Холл" мовиться, що концертний зал розрахований саме на 6 200 осіб.

У мережі звертають увагу на деякі дивні деталі, що наштовхують на думку про сплановану спецоперацію. Так, охорона не перевіряла речі людей, які прийшли на концерт. Також не були встановлені металошукачі. Окрім того, нападників, які влаштували стрілянину, не вдалося затримати – 4 зловмисників нібито втекли. Ба більше, росіяни заявляли, що двері для евакуації були зачинені, як і деякі з виходів з ТЦ.