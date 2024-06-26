Рютте стане новим генсеком НАТО: як відреагував Зеленський

Український президент Володимир Зеленський привітав призначення Марка Рютте новим генсеком НАТО, висловивши надію на подальшу співпрацю у забезпеченні безпеки та свободи в регіоні. Зеленський відзначив Рютте як досвідченого та рішучого лідера, що підтверджував свою компетентність у минулому.

Також Зеленський подякував генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу за його внесок у зміцнення НАТО. Крім цього, він написав, що сподівається на продовження співпраці.

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Принциповий та сильний лідер

Марк Рютте перебере посаду від Єнса Столтенберга вже у жовтні 2024 року, тож Україна розраховує на продовження спільної роботи над захистом людей і цінностей.

Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність,

– наголосив український лідер.

Україна продовжує свій шлях до вступу в НАТО. Водночас члени Альянсу ще не досягли консенсусу щодо запрошення нашої держави. Проте всі держави – члени НАТО не заперечують, що Україна приєднається до них, але для цього потрібно мати відповідно озброєну армію та відповідати стандартам Альянсу.