Діти залишились без батька: через атаку на Київщині загинув водій швидкої, що рятував людей

Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Ржищів Київської області. Серед трьох загиблих був водій швидкої допомоги.

На жаль, внаслідок дронової атаки є троє загиблих та 7 поранених. Однак згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох.

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Під час атаки загинув водій швидкої допомоги

Вночі 22 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі.

Внаслідок атаки 3 осіб загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, щоб рятувати людей.

За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наразі триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.

Наслідки атаки дронами у Ржищеві / фото Офісу генерального прокурора

Без батька залишилися двоє дітей

У МОЗ розповіли, що нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Ним виявився Медведенко Сергій Сергійович, 1984 року народження. Чоловік поклав своє життя, рятуючи життя інших.

"Без батька залишились двоє дітей. Вічна памʼять герою! Вічне пекло тим, хто вбиває наших мирних людей!" – наголосили у МОЗ.



Загиблий на Київщині Сергій Медведенко / фото МОЗ

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