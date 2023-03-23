У Ржищеві внаслідок атаки дронами загинув 17-річний ліцеїст

22 березня російські окупанти жорстоко обстріляли Ржищів, що на Київщині. Внаслідок атаки загинув 17-річний ліцеїст.

Ржищів атакували дронами-камікадзе. Загалом кількість загиблих внаслідок обстрілу – 9 осіб.

Важливо "Послання" для дітей: на дроні, який атакував ліцей у Ржищеві, був напис "За Джанкой"

Серед загиблих у Ржищеві є дитина

В Офісі генерального прокурора повідомили, що стало відомо про загибель 17-річного хлопця внаслідок влучання 22 березня у Ржищеві ворожим "Шахідом" у гуртожиток.

Ким саме був підліток – поки невідомо. Інших подробиць у прокуратурі не додали.

побував на місці воєнного злочину Росії у Ржищеві. Фото зруйнованих гуртожитків та навчального корпусу професійного ліцею можна подивитись за посиланням.

Ржищів атакували дронами-камікадзе: все, що відомо