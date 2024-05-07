Епічно палало: у мережі з'явилися фото знищеного російського ЗРК С-300

В мережі опублікували детальні фото знищених Силами оборони України в лютому 2023 року установок С-300В росіян. Елементи ворожого ЗРК уразили на Запорізькому напрямку.

Попередньо, серед ураженої техніки можна розрізнити пускову установку 9А83М2 та пуско-заряджальну установку 9A85-2 комплексу 9К81М2 С-300В4. На фото видно потужне горіння двох машин та розкидані вибухом частини контейнерів від зенітних ракет.

Дивіться також ЗМІ склали перелік 9 найбільш болючих атак ЗСУ: яка зброя довела ефективність у бою

Де та як знищили вороже ППО

Наразі точна геолокація, де розміщувалася позиція російської ППО та що стало причиною їх знищення невідомі. Лише відомо, що це відбулось на Запоріжжі.

Імовірно, установки ЗРК знищили далекобійними вогневими засобами Сил оборони України. Можливо, використали високоточний удар з M142 HIMARS, за допомогою якого регулярно знищуються ворожі комплекси ППО.

Знищені устаноки С-300В / Фото з телеграм "Війна в Україні. Втрати техніки."

Палаюча техніка та розкидані ТПК зенітних ракет від С-300В / Фото з телеграм "Війна в Україні. Втрати техніки."

Які особливості установки С-300В

Зенітний ракетний комплекс С-300В призначався для сухопутних військ та почав надходити до війська з 1983 року під назвою С-300В1. Всі компоненти ЗРК самохідні, змонтовані на гусеничних шасі.

Система ППО призначена для оборони важливих державних, військових та промислових об’єктів. Також ними захищають угруповання військ від літальних апаратів та балістичних і оперативно-тактичних ракет за допомогою двох типів зенітних ракет.

Унаслідок глибокої модернізації ЗРС С-300В в Росії з’явилася модифікація С-300ВМ "Антей-2500", яка озброюється новими зенітними керованими ракетами зі збільшеною дальністю польоту та поліпшеними іншими характеристиками.

Ворожі С-300 тероризують Запоріжжя