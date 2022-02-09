Саакашвілі на суді заспівав гімн України: зворушливе відео

Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання у середу, 9 лютого, заспівав гімн України. Присутні у залі на знак солідарності підтримали виконання.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці політика у фейсбуці з коментарем "Слава Україні". Під час виконання гімну Саакашвілі тримав у руках прапор.

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Відео також поділилася політикиня Єлизавета Ясько – кохана Саакашвілі. Вона розкрила деталі.

Сьогодні Михайло Саакашвілі на підтримку України та українців під час чергового судового засідання виконав Державний Гімн України з прапором України у руках,

– розповіла Ясько.

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Саакашвілі прийшов у футболці "За волю України"

На судове засідання 4 лютого Саакашвілі прийшов у футболці із написом "За волю України". Політик звернувся до українців та зізнався, що йому соромно за позицію грузинської влади. Вона "побоялася назвати ім’я агресора в резолюції на підтримку України".

Саакашвілі зауважив: він страждає, що не може зараз бути разом з українцями у цей важкий час.

Окрім того, політик додав: грузинський народ – на боці України.

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