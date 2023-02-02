Не грайтеся із життям, – МЗС закликає Грузію припинити знущання над Саакашвілі й передати його
Джерело:МЗС України
У МЗС України відреагували на негуманне ставлення до Міхеіла Саакашвілі, який утримується у Грузії. У Києві просять Грузію передати Саакашвілі до України.
МЗС України висловило рішучий протест "щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії".
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У МЗС заявили, що Грузія застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство
У Києві наголосили, що грузинська влада у "найгірших традиціях НКВС СРСР" застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство. Також в українському МЗС підкреслили, що Грузія відмовляє Саакашвілі в терміново необхідній медичній допомозі, "свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю".
Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії,
– наголосили в Києві.
МЗС України закликає грузинську владу "негайно припинити знущатися над" Саакашвілі та передати його Україні. "Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти", – додали у відомстві.
Крім того, МЗС звернулося до іноземних урядів та міжнародних організацій "стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади".
Що відомо про ув'язнення Саакашвілі
- Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув'язнення через зловживання службовим становищем. У 2021 році він вперше за 8 років приїхав у Грузію, де його й затримали.
- На знак протесту Саакашвілі оголосив голодування, після чого в нього почали з'являтися різні хвороби. Загалом ув'язненого політика перевіряють на 34 захворювання.
- Георгій Чіладзе, друг та соратник Міхеїла Саакашвілі, повідомив, що політик – у реанімації. Хоча в лікарні спростували цю інформацію. Соратники Саакашвілі переконані, що політика отруїли.
- Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський закликав владу Грузії врятувати Саакашвілі та передати його Україні. У правлячій партії Грузії відповіли звинуваченнями. Керівник правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, мовляв, відправлення Саакашвілі до Грузії було "спецоперацією України".
- 1 лютого Зеленський знову прокоментував ув'язнення Саакашвілі. Глава держави заявив, що Грузія повільно вбиває свого колишнього президента.