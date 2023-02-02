Не грайтеся із життям, – МЗС закликає Грузію припинити знущання над Саакашвілі й передати його

У МЗС України відреагували на негуманне ставлення до Міхеіла Саакашвілі, який утримується у Грузії. У Києві просять Грузію передати Саакашвілі до України.

МЗС України висловило рішучий протест "щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії".

Дивіться також Схуд на понад 50 кілограмів: мережу шокували фото змарнілого Саакашвілі

У МЗС заявили, що Грузія застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство

У Києві наголосили, що грузинська влада у "найгірших традиціях НКВС СРСР" застосовує до Саакашвілі психологічне та фізичне насильство. Також в українському МЗС підкреслили, що Грузія відмовляє Саакашвілі в терміново необхідній медичній допомозі, "свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю".

Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії,

– наголосили в Києві.

МЗС України закликає грузинську владу "негайно припинити знущатися над" Саакашвілі та передати його Україні. "Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти", – додали у відомстві.

Крім того, МЗС звернулося до іноземних урядів та міжнародних організацій "стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади".

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі