Саакашвілі відмовляється від аналізів та процедур, які б полегшили його голодування

Михеіл Саакашвілі відмовляється від медичних процедур, які могли б полегшити йому голодування. Окрім того, політик не здаватиме необіхідні аналізи.

Політик та анестезіолог Максим Перебийніс заявив: Саакашвілі з 27 жовтня повністю відмовляється від медичного супроводу. Усе тому, що йому не надають належної правової допомоги.

Зауважте Експрезидент Грузії заявив, що смерть Саакашвілі у тюрмі буде національною катастрофою

Він (Саакашвілі – 24 канал) відмовляється від аналізів та тих, скажімо, медичних процедур, які полегшують йому голодування,

– розповів Перебийніс.

Він також наголосив, що наразі не отримав інформацію щодо історії хвороби Саакашвілі. Перебийніс наголосив: не можна допустити, щоб ув'язнений опинився без медичного контролю.

Саакашвілі відвідала Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії. У Руставі вона відвідала Саакашвілі.

Згодом омбудсменка розповіла, що політик відмовляється від госпіталізації у тюремну лікарню.

Саакашвілі вважає: його перебування у тюремній лікарні може бути небезпечним для життя. Усе через тих, хто відбуває свій термін у цій колонії.

Денісова також зауважила: Саакашвілі – досі переконаний, що є особистим в'язнем президента Росії.

За словами омбудсменки, "понад усе він (Саакашвілі – 24 канал) не хоче нашкодити Україні та допустити кровопролиття в Грузії, тому він робитиме все можливе, щоб цього не допустити".