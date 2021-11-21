Саакашвілі звинуватив владу Грузії у відході від Заходу та попросив про санкції
Джерело:Politico
Міхеіл Саакашвілі через своїх адвокатів надіслав лист міжнародному виданню Politico. У ньому політик розповів про "антидемократичну владу Грузії", а також порекомендував Конгресу США ввести санкції щодо порушників прав людини в республіці.
У своєму листі Саакашвілі зазначив, що повернувся до Грузії, аби "врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, однак його заарештували з політичних мотивів".
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Відхід Грузії від західного курсу
Саакашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" взяла під контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить нечесні вибори.
На думку політика, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".
Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до членів НАТО, але влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва,
– наголосив експрезидент Грузії.
Він переконаний, що такі кроки відроджують ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу.
Саакашвілі просить ввести проти Грузії санкції
У листі Саакашвілі також звернувся до адміністрації президента та Конгресу США. Він попросив захистити демократію та права людини в Грузії.
США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини,
– наголосив політик.
Також він радить Вашингтону скоротити контакти з урядом Грузії.
Саакашвілі у грузинській в'язниці: останні новини
- Міхеіл Саакашвілі повернувся у Грузії 1 жовтня. Його одразу ж арештували. Політик оголосив голодування у знак протесту. Свій арешт він пояснює політичним переслідуванням.
- Згодом Саакашвілі перевели у в'язничну лікарню у Глдані, хоча він був проти. Там він продовжив відмову від їжі та не вживав ліків. Через це стан здоров'я політика став критичним.
- 20 листопада ексглава Грузії таки припинив голодування, яке тривало понад півтора місяця. Сталося це після переведення до військового шпиталю у місті Горі.