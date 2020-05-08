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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Саакашвілі про перші кроки на посаді: Реанімація совкових реформ не працює

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      Міхеїл Саакашвілі розповів про реформи в Україні на новій посаді
      Саакашвілі розповів про перші кроки на посаді / 24 канал

      Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ 7 травня. Політик вважає, щоб допомоги українській економіці потрібно звільнити бізнес від адміністративного втручання.

      Міхеїл Саакашвілі в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що наразі в Україні триває велика криза, яка пов’язана з коронавірусом у світі.

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      За словами політика, у першу чергу потрібно звільнити бізнес від адміністративного втручання.

      Є велика кількість регуляцій, від яких потрібно звільнятися, і головне слово – це свобода. Тобто усе, що стосується свободи введення бізнесу,
      – сказав Саакашвілі. 

      Він додав, що на першому етапі потрібно забрати "безглузді регуляції в податковій сфері, митниці, де заповнюють велику кількість папірців".

      Голова Виконавчого комітету також прокоментував питання медичної реформи. "Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працює. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", – вважає Саакашвілі.

      Політик також розповів, що його офіс буде всередині Офісу Президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при президентові України.

      Що відомо про Виконавчий комітет реформ?Виконавчий комітет реформ – це допоміжний орган при президентові України. Його основним завданням є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, впровадження та моніторинг реалізації реформ.

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

      Біографію Міхеїла Саакашвілі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Державна податкова служба Призначення Зеленського Бізнес Медична реформа Офіс Президента Новини політики Реформи Міхеїл Саакашвілі
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