Саботаж на марші: "гарматне м'ясо" кинуло російських командирів і розбіглося по кущах

Підрозділи 1 армійського корпусу вийшли на новий рівень відмов від виконання бойових дій.

"Доблесна" армія найманців кинулася навтьоки

Призначення нового командира 1 армійського корпусу терористів у тимчасово окупованій Донецькій області не сприяло поліпшенню ситуації у підлеглих військових частинах.

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Швидше навпаки – доки полковник Сеньков вникає в оперативну обстановку, все його військо втрачає останні залишки бойової готовності.

Вранці 16 червня під час спроби розвитку наступу на Бахмутському напрямку 1 мотострілковий батальйон 1 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08801, Кальміуське) 1 армійського корпусу псевдореспубліки у повному складі відмовився виконувати завдання щодо прориву позицій Збройних Сил України та розбігся по місцевості, покинувши свої позиції.

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Шукали з собаками, але не допомогло

З метою "повернення особового складу 1 МСБ до лав бригади" сформували пошукові групи на чолі з офіцерами штабу 1 ОМСБр, проте пошуки не мали успіху.

Зараз із "ситуацією" розбираються підрозділи "міністерства державної безпеки" російських терористів, які діють на Донеччині.

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