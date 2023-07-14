Потрібно, щоб відбулося 2 речі: коли оточення Путіна може почати саботувати його

Росія стоїть на порозі великої смути. Трон під Путіним вже не просто хитається, а розлітається на друзки. Серед його оточення є ті, хто за слушної нагоди допоможе кремлівському диктатору відійти у вічність історії.

Про це 24 Каналу зазначив російський опозиціонер, публіцист, галерист, політтехнолог Марат Гельман. Він припустив обставини за яких це все може статися.

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Рушійна подія до дії

Власне життя, мабуть, найбільший страх, аби почати діяти. Точно так може бути і серед путінського оточення, яке лише з виду підтримує його.

Приклад Пригожина показує: щоб вони почали діяти, має бути загроза їхнього існування. Для того, щоб вони почали саботувати дії Путіна, треба щоб вони бачили, що їхній інтерес зникає,

– сказав Гельман.

Він припустив, що стартом саботажу можуть бути перевірки та "чистки", організовані Путіним. Ось тут хтось та й зрозуміє пряму загрозу своєму життю.

"Точно так, як гра Пригожина проти Шойгу прийшла в момент, що хтось натиснув на кнопку і в нього полетіла ракета. Так і з цими людьми буде", – припустив політтехнолог.

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Варіанти сценаріїв

Марат Гельман наголосив – варіантів як надалі розгортатимуться події маса. Можливо, першими саботаж влаштують так звані губернатори деяких областей. І якщо Путін захоче придушити його за допомогою армії, військові відмовляться йти проти населення.

"Ми можемо діяти, НАТО може діяти на розхитування ситуації. В ЗСУ мають розуміти, що голка, де смерть "Кощія" – це Севастополь. Тобто все це має бути з різних сторін: номенклатура зраджуватиме, ЗСУ наступатимуть, а Захід підтримуватиме санкціями і може перекупляти когось з оточення Путіна", – додав публіцист.

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