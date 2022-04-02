Саботуйте, – Зеленський звернувся до мешканців Криму через призов до армії Росії

У Росії стартував весняний призов. Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Криму, яких незаконно змушуватимуть йти у ворожу армію.

Про це український президент говорив у зверненні вночі проти 2 квітня. Він застеріг, що держава-агресорка може відправити призовників на війну проти проти України.

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Росія не має права проводити призов у Криму

Зеленський наголосив, що призов в окупованому Криму – це порушення міжнародного гуманітарного права й воєнний злочин, за який неодмінно буде відповідальність. Це й ще один аргумент для міжнародної спільноти, аби посилювати антиросійські санкції.

Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів,

– закликав глава держави.

"А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів й за першої ж нагоди здавайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", – наголосив політик.

У Росії стартував весняний призов: коротко

Громадян держави-агресорки призиватимуть на строкову службу з 1 квітня по 15 липня 2022 року. Мовиться про чоловіків, віком від 18 до 27 років.

Згідно з указом, який напередодні підписав Володимир Путін, ворожа армія має поповнитися 134 500 військовослужбовцями.

Російська влада стверджує, що строковиків не відправляють на "спецоперацію" в Україну. Але, зокрема, свідчення полонених вказують на протилежне.

Через це все більше російських юнаків намагаються уникнути служби.

Звернення Зеленського у ніч проти 2 квітня: дивіться відео