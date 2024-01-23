У напрямку Львова, ймовірно, прямують ракети: Садовий закликав перейти в укриття
23 січня 2024, 06:44Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Вранці 23 січня окупанти запустили ракети. Ймовірно, вони прямують й у напрямку Львова.
Про це повідомив міський голова. Андрій Садовий закликав перебувати в укритті.
Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракетиЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Рух ракет у напрямку Львова
Львів! Повідомляють про рух ракет в нашому напрямку,
– написав мер.
Андрій Садовий закликав перейти в укриття, якщо ви ще досі не там.
Що відомо про ракетну атаку на цю хвилину
- О 03:45 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Близько 5 години в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Уже незабаром сирени ввімкнули в усіх областях.
- О 6 ранку захисники повідомили, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
- Ракета, ймовірно, Х-59, у напрямку Миргорода.
- Зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка та Оленья.
- Ракети у повітряному простірі України.
- Ймовірно, були повторні пуски крилатих ракет з Ту-95МС.