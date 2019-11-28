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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Садовий поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності

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      Садовий поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності, адже справа щодо Садового блокує роботу компанії СТР, яка планує збудувати у Львові індустріальний парк.

      Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень. У цій справі 27 листопада суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

      До теми: Це негативний сигнал для інвесторів, – міністерка Бабак про справу Садового

      "Компанія СТР – це компанія №1 у Центральній і Східній Європі, яка станом на сьогодні збудувала 97 індустріальних парків. Більше 70 тисяч робочих місце створено. Це орієнтовно до 2 мільярдів євро інвестицій, вкладених у ці парки. Вони мають у війти в Україну. І є просто банальне блокування. Тому ці люди у прокуратурі мають нести покарання", – наголосив Садовий в ефірі 5 каналу.

      Він також повідомив, що мав розмову щодо цього питанні і з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, і з міністром економічного розвитку Тимофієм Миловановим.

      Я поінформував про це і прем’єр-міністра України, він дав доручення міністру економіки зробити робочу групу. Сьогодні я мав розмову з міністром економіки. Така робоча група почала працювати, тому що дії САП завдають насправді великої шкоди інвестиційному клімату нашої держави. Якщо ми хочемо мати великий рівень ВВП, робочі місця, то банально не треба заважати людям створювати ці робочі місця,
      – пояснив міський голова Львова.

      Він наголосив, що подаватиме зустрічний позов про перешкоджання інвестиційній діяльності.

      "Я це робитиму і проситиму всіх, щоб було максимальне висвітлення цього (у ЗМІ)", – закликав Садовий.

      Що відомо про справу САП щодо Садового

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Це старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 54 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Що каже про справу сам Садовий

      Мер Львова пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля під будівництво індустріального парку не належить громаді міста. Адже у рішенні Апеляційного адмінсуду вказано, що ця земля була і залишається власністю громади Львова.

      Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

      Дізнайтеся більше про індустріальний парк у Львові, який планує збудувати СТР

      Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Справа Садового Інвестиції Новини Львова Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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