Садовий привітав українців з Великоднем

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий з нагоди Великодня звернувся до українців. Як наголосив політик, він хоче, аби "ми навчилися бути разом у нашому українському домі". Також львівський міський голова, побажав усім любові, миру та добра.

Своє вітання Андрій Садовий виголосив у львівському Шевченківському гаю. За словами міського голови Львова, це улюблене місце для нього та його родини.

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Крім того, полюбляють це музей просто неба й львів’яни та гості міста, і неодмінно завітають сюди, аби відсвяткувати Великдень. Наразі тут тривають останні приготування.

Хочу, щоб у ці дні ми очистили наші душі від гніву. Хочу. щоб ми навчилися бути разом у нашому українському домі. Бажаю всім нам любові, миру та добра. Христос Воксрес!

– зазначив Андрій Садовий.

Великоднє вітання лідера "Самопомочі" Андрія Садового: дивіться відео

Зауважимо, що на Великдень українці відпочиватимуть не лише 28 квітня, а й 29-го та 30 числа.