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      Садовий розповів, на кого залишить Львів, якщо стане президентом

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий запевнив, що якщо він стане президентом, то у Львові міським головою стане кращий за нього кандидат.

      Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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      Андрій Садовий запевнив, що після нього буде кращий міський голова Львова – мудріший, освіченіший та молодший.

      Дуже відповідально 13 років працювати міським головою, мене обирали три рази мером. Для людини, яка народилася у Львові, нічого приємнішого бути не може. Але я віддав себе місту й хочу віддати себе країні,
      – наголосив лідер партії "Об'єднання "Самопоміч".

      Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Новини Львова Новини України
      Джерело: 24 канал
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