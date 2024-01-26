Періодично вдається до такої пропаганди: Сальдо знову марить Херсоном і правобережжям Дніпра

Нещодавно окупаційні медіа писали, що колаборант та прихильник "руського міра" Владімір Сальдо заявив буцімто правобережна Херсонщина "хоче стати частиною Росії". Подібні заяви колаборант робить з періодичністю у 2 – 3 місяці, щоразу говорячи одну й ту саму маячню.

Про це 24 Каналу сказав заступник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він пояснив, на кого розрахована пропаганда та яка мета таких заяв.

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"Творіння" хворої уяви

Слова Сальдо про повторне захоплення правобережжя Херсонщини – далеко не перша його вигадка. Мета інформаційних вкидів російського пропагандиста – посіяти паніку в Херсоні та на правому березі Херсонської області.

Однак всі спроби загарбників марні, тому що люди бачать реальну ситуацію й те, що навіть чисельні атаки на окупованому лівому березі в Кринках не дають армії Росії жодних результатів й Збройні Сили України продовжують утримувати позиції.

На цьому фоні слова про те, що нібито російська окупаційна армія збирається форсувати Дніпро й захоплювати Херсон та правобережжя, звучать як суцільна маячня,

– мовив Хлань.

Росіяни вважають, що у такий спосіб порушують спокій людей на правобережній частині Херсонщини й підігрівають це ще й постійними обстрілами. Крім цього, такими заявами Росія намагається "посіяти спокій" на окупованій лівобережній частині Херсонщини.

"Подібні нісенітниці Сальдо казав не тільки про Херсон, а й про Миколаїв, Одесу. Періодично хвора уява видає все нові й нові місця, які Росія буде захоплювати. Але це все маячна, яка має пропагандистську мету", – додав заступник голови Херсонської обласної ради.

Ситуація на Херсонщині