"Розкриваються навіть викруткою": Світан оцінив стан вертольотного парку Росії
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на аеродромі "Кряж", який розташований у Самарі в Росії, знищено радянський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Проте в росіян залишилися ще десятки таких гелікоптерів на бойовому чергуванні.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що Мі-8 – це один із військових об'єктів у Росії, який точно підлягає знищенню. Швидше за все, українські спецслужби працюють в режимі вільного полювання, оскільки будь-який літальний апарат, що стоїть на землі, може бути атакований.
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Дієвий механізм знищення авіації Росії
Якщо стежити за виходом ресурсу, вузлів та агрегатів і вчасно їх замінювати, то цей гелікоптер ще прослужить.
Велика проблема, щоправда, з лопастями, проте росіяни цю проблему теж вирішили. Вони можуть його тримати на плаву дуже довго,
– сказав Світан.
Він додав, що якщо є можливість підійти до гелікоптера і підірвати щось із вражаючими елементами, неважливо на якій відстані, він виводиться з ладу на певний час. Іноді потім переводиться під розбирання, бо немає сенсу відновлювати цей апарат.
Дюралюміній або перкаль, з яких, в основному, зібрані гелікоптери та деякі літаки, легко розкриваються навіть викруткою, не кажучи вже про серйозні вибухові речовини, тому це один із механізмів знищення авіації на землі, яким користуються наші розвідгрупи,
– підсумував військовий експерт.
Авіація Росії: останні новини
- 17 квітня безпілотники ГУР атакували одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії, який розташований у східній частині Авіабудівного району Казані. На цьому заводі ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, а також іншу військову авіацію.
- У березні безпілотники завдали удару по місту Енгельс Саратовської області, поблизу якого базується одна з найбільших військово-повітряних баз Росії. Там перебувають бомбардувальники Ту-160. Саме звідси б'ють ракетами по Україні.
- На тимчасово окупованій території Криму зростає напруга, оскільки через постійні ракетні атаки та удари українських БпЛА зберігається загроза для військових об'єктів Росії. Військове керівництво Росії віддало наказ командирам підрозділів ППО збивати будь-які цілі – і лише за кілька тижнів окупанти збили свої ж два літаки. А 28 березня дивізіон ЗРПК "Панцир" збив винищувач Су-27.