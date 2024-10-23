"Триватиме протягом поколінь": лідер Китаю висловився про дружбу та співпрацю із Росією

Лідер Китаю висловився про співпрацю із Росією. Він наголосив, що дружба між цими державами залишиться непорушнрю.

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському президенту Владіміру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але це не стосується відносин їхніх держав. За його словами, стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останнє століття.

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Дружба триватиме протягом поколінь

На відкритті саміту БРІКС лідер КНР заявив, що наразі світ переживає небачені за останні сто років зміни, міжнародна обстановка переплетена з хаосом.

Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться,

– зазначив Сі Цзіньпін.

Крім цього, він зауважив, що співпраця у групі БРІКС є "найважливішою платформою для солідарності та співпраці між країнами з ринком, що формується, і країнами, що розвиваються, в сучасному світі". Також він назвав БРІКС головною силою у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної та толерантної економічної глобалізації.