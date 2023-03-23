Гутерреш може вмовляти лідерів ЄС пом'якшити санкції проти Росії: подробиці саміту в Брюсселі

У Брюсселі 23 березня стартував саміт ЄС. До лідерів ЄС доєднався генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Про те, які питання щодо України будуть вирішувати європейські керівники сьогодні – розповіла кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

Дивіться також Зеленський та Гутерреш на саміті ЄС: що будуть узгоджувати європейські лідери

Відомо, що однією з ключових тем першого дня саміту буде обговорення допомоги Україні та узгодження плану постачання мільйона боєприпасів, який раніше погодили глави МЗС та Міноборони ЄС на початку цього тижня.

"Зернова угода" та пом'якшення санкцій

На ланч з лідерами ЄС прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш. Передбачається, що вони обговорять глобальні виклики. На порядку денному буде і війна в Україні. Крім того, ООН виступає одним з ініціаторів Чорноморської зернової угоди й забезпечує дотримання її виконання. Євросоюз також виступає за налагодження продовольчої безпеки. Під час спілкування с журналістами Гутеррешзаявив, що ЄС та ООН мають чудову співпрацю, а зараз настав вирішальний момент.

Проте, за даними Politico, насправді Гутерреш буде добиватися пом'якшення санкцій для Росії та Білорусі. Він буде наполягати, щоб російські та білоруські добрива потрапляли до країн, що розвиваються, попри санкції проти двох країн.

Цілі сталого розвитку відсуваються назад: більше голоду, більше бідності, менше освіти, менше медичних послуг у багатьох частинах світу. І очевидно, що наша міжнародна фінансова система не здатна впоратися з таким величезним викликом,

– сказав Гутерреш напередодні зустрічі.

Генсек ООН намагається знайти компроміс між делегаціями щодо зернової угоди. Росія погодилась продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи тільки на 60 днів. На майбутнє країна-агресор висунула низку умов: серед них є і зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції й добрив.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що треба не допустити продовольчих наслідків для світу від війни між Росією та Україною.

"Невизначеність у світі, голод у світі та зростання цін, ось чому так важливо, щоб ми завжди стежили за тим, щоб експорт зерна, наприклад з України, міг продовжуватися. Я дуже вдячний Генеральному секретарю ООН за його посередницьку діяльність у цьому питанні", – сказав Шольц.



Шольц на саміті ЄС / Фото 24 Каналу

Однак, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що послаблювати санкції не варто в жодному разі. За її словами, для добрив росіяни все ще можуть використовувати 18 портів та близько 300 банків.

Я вважаю, що це дуже неправильний шлях, тому що тільки агресор чує і розуміє силу. Якщо ми послаблюємо санкції, то ми слідуємо їхньому наративу. Це не питання санкцій, це питання дій Росії,

– наголосила естонська лідерка.

Крім того, вона зазначила, що лідери мають обговорити криміналізацію обходу санкцій. За її словами, європейський блок не має торгівлі з Росією, однак продовжує торгівлю з третіми країнами. Тому постає питання, чи не використовує Росія цей транзит у своїх інтересах.

Мільйон боєприпасів для України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас привітала попередню домовленість щодо постачання Україні снарядів та спільну закупівлю боєприпасів. Вона зазначила, що Брюссель зміг за 5 тижнів дійти від пропозиції до угоди.

"Критично важливо відправити боєприпаси в Україну швидко, тому що це може призвести до змін у війни", – сказала Каллас.



Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас / Фото 24 Каналу

За її словами, чи вистачить цих снарядів буде залежати від того, як довго триватиме ця війна. Тому ЄС повинен використовувати всі інструменти:

політичний тиск,

ізоляцію,

економічні санкції, щоб швидше завершити війну.

Війна закінчиться тоді, коли Росія усвідомить, що це помилка,

– заявила Каллас.

Разом з негайним постачанням снарядів, прем'єр-міністерка Естонії закликала держави-члени ЄС поповнювати власні запаси. Нагадаємо, під час саміту ЄС у лютому 2023 року Естонія виступила з ініціативою передати Україні один мільйон снарядів для допомоги Україні.

Очікується, що під час дводенного саміту лідери ЄС дадуть останній поштовх пакета військової допомоги Києву, який передбачає передачу мільйона 155-мм артилерійських снарядів упродовж 12 місяців.

Зеленський на саміті ЄС

Цього разу президент України Володимир Зеленський долучиться до європейських колег онлайн. Він розповість європейським лідерам про хід війни. За словами німецького канцлера Олафа Шольца, ЄС діє разом та солідарно щодо підтримки України.

Трибунал для Путіна

Під час зустрічі з Антоніу Гутеррешем естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас порушить питання створення міжнародного трибуналу для російських воєнних злочинців. Лідерка вважає, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є "хорошим знаком".

Ми знаємо, що МКС може переслідувати лише воєнні злочини, але вони не можуть переслідувати злочини керівництва. І тому ми маємо рухатись вперед,

– зазначила вона.

Ціни на російську нафту

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС повинен працювати над розривом цін на нафту.

Ми бачимо, що фактично економічні санкції, зокрема розрив цін на нафту також впливають на економіку Росії та їх здатність підживлювати військову машину. Тож ми повинні продовжувати це,

– підсумувала вона.

Додамо, що у грудні 2022 року стало відомо, що Росія продає Індії нафту, виходячи при цьому в нуль, або навіть в мінус. Річ в тому, що Індія не лише купує нафту марки Urals нижче граничної ціни у 60 доларів за барель, але Росія ще й витрачає кошти на податки та логістику, а відтак нічого не заробляє від продажу сировини.