"Орбан буде гратися": чого Україні очікувати від саміту в Бухаресті

Віктор Орбан напередодні саміту очільників МЗС країн-членів НАТО в Бухаресті заявив, що Європі потрібна суверенна Україна. Втім, ця заява не є зміною позиції Угорщини, а лише спробою прем'єра задобрити ЄС, навіть не НАТО.

Адже Євросоюз дав чітко зрозуміти, якщо Угорщина продовжуватиме свою проросійську політику, то не отримає десятки мільярдів євро від ЄС, які може отримати. Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Чи вплинуть дії Угорщини на відносини України з НАТО

Він пояснив, що Орбан "гратиметься направо і наліво", щоб отримати те, що він хоче. А от коли йдеться про НАТО, то тут угорський прем'єр працює виключно за вказівками з Москви. І це вчергове підтверджено блокуванням Угорщиною повноцінної участі Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі очільників МЗС держав-членів Альянсу в Бухаресті.

Чи вплине це на якість наших відносин з країнами НАТО? Безумовно ні. Це лише ще раз підтверджує, що Угорщина танцює під дудку Кремля, але на двосторонню співпрацю України з НАТО це жодним чином не вплине,

– підкреслив колишній очільник МЗС України.

Так, питання не в форматі проведення зустрічі, а в її результатах. "Головне, щоб на цій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО були досягнуті конкретні домовленості – вони дуже потрібні зараз", – наголосив Огризко.

Які домовленості треба нашій країні на саміті в Бухаресті

За його словами, домовленості з Альянсом зараз дуже важливі, оскільки є підозри вважати, що Росія отримує з Китаю достатньо небезпечне ракетне озброєння. Тож треба максимально порушувати питання щодо збільшення озброєння від країн-членів НАТО.

Особливо ексміністр МЗС наголосив на необхідності постачання нашій державі ракет з дальністю 300 – 500 кілометрів. Так, це озброєння, що може переламати хід війни на нашу користь.

Крім того, рівень зустрічі очільників МЗС є дуже високим, вище – лише зустрічі голів держав та урядів. Отже, якщо міністри закордонних справ на Бухарестському саміті візьмуть на себе певні зобов'язання – це означатиме їхнє фактичне виконання.

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