Ще раз підтверджує ізоляцію Росії: Макрон висловився про підсумки саміту G20

У Нью-Делі 9-10 вересня пройшов саміт G20. Президент Франції розповів, які підсумки цієї зустрічі, зокрема, й для України.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підсумкова заява лідерів країн "Великої двадцятки" стала для Росії дипломатичним програшем. Країна-агресорка лишилась ізольованою.

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Темою саміту були міжнародні економічні питання

Макрон переконаний, що спільна декларація лідерів G20 не стала дипломатичною перемогою Москви, яка після саміту залишилася ізольованою.

Президент Франції зазначив що, темою саміту було розв'язання міжнародних економічних питань, тому він не обов'язково мав бути місцем, де можна було очікувати на "дипломатичний прогрес" щодо російського вторгнення в Україну.

Декларація Групи двадцяти ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів "Великої двадцятки" засуджують війну в Україні та її наслідки,

– сказав Макрон.

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