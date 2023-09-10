Ще раз підтверджує ізоляцію Росії: Макрон висловився про підсумки саміту G20
Джерело:Reuters
У Нью-Делі 9-10 вересня пройшов саміт G20. Президент Франції розповів, які підсумки цієї зустрічі, зокрема, й для України.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підсумкова заява лідерів країн "Великої двадцятки" стала для Росії дипломатичним програшем. Країна-агресорка лишилась ізольованою.
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Темою саміту були міжнародні економічні питання
Макрон переконаний, що спільна декларація лідерів G20 не стала дипломатичною перемогою Москви, яка після саміту залишилася ізольованою.
Президент Франції зазначив що, темою саміту було розв'язання міжнародних економічних питань, тому він не обов'язково мав бути місцем, де можна було очікувати на "дипломатичний прогрес" щодо російського вторгнення в Україну.
Декларація Групи двадцяти ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів "Великої двадцятки" засуджують війну в Україні та її наслідки,
– сказав Макрон.
Самім G20: останні новини
- Декларація, яку 9 вересня ухвалили на саміті "Групи двадцяти", отримала позитивну реакцію від Сполучених Штатів Америки. Відповідно беззмістовній заяві тішаться й у Росії, яка і розв'язала війну. У декларації країн G20 дуже поверхнево описали війну Росії проти України, навіть не акцентувавши на тому, хто є агресором.
- У Нью-Делі відбулися зустрічі президентів країн "Великої двадцятки". На одну з таких не пустили російських журналістів, коли дізналися, що вони представляють країну-агресорку. Йдеться про пресконференцію президентів Франції та Туреччини. Саме туди росіянам не вдалося "вломитися".
- Декларація саміту G20 вразила українців, адже міжнародна спільнота не засудила вторгнення Росії в Україну. Утім, Михайло Подоляк усе ж бачить певні позитиви. Головне, що світові лідери взагалі обговорювали Україну як таку і що там взагалі було сказано, що так, в Україні війна.