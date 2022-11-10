Почують Зеленського, а не Лаврова, – Давидюк припустив, як відбуватиметься G20

Путін не хоче їхати на саміт G20, адже там його будуть звинувачувати у просіданні світової економіки. Замість нього на зустріч відвідає глава МЗС Лавров. Києву важливо, щоб головною та єдиною темою було питання допомоги Україні.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, своїм повномасштабним вторгненням Путін підставив усіх учасників G20. Формально він запустив світову інфляцію на рівні 10%.

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Він буде пояснювати, що Україна пручається, не здається і бореться за життя. Тому вона в цьому винна. Але світ розуміє, що винен той, хто напав. Хоч є держави, які можуть підігравати Росії. На кшталт Індії чи Бразилії,

– зазначив Давидюк.

Почують Зеленського, а не Лаврова

Як наголошує Давидюк, Росія намагатиметься зробити так, що тема війни не була першою на саміті G20. Зеленському, який виступатиме на зустрічі в онлайн-форматі, навпаки, потрібно максимально говорити про підтримку України.

Думаю, що Росія робитиме так, щоб тема війни не була першою. А наше завдання – щоб питання допомоги Україні було єдиною та виключною темою,

– вважає Давидюк.

На думку політолога, наступну зустріч країн G20 взагалі варто провести в Україні. Це – 19 найпотужніших держав світу, не включаючи сюди Росії. Путін не ризикне завдати ракетних ударів під час такого потенційного саміту.

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Додамо, за даними джерел видання Bloomberg, президент Росії Владімір Путін відмовився від участі на саміті G20, бо хотів захистити себе від потенційної напруженості на високому рівні, яку спричинило повномасштабне вторгнення в Україну.

Так, відмова Путіна брати участь у саміті G20 дозволить йому уникнути конфронтації з президентом США Джо Байденом, який раніше назвав російського диктатора військовим злочинцем.