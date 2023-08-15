Гроші не пахнуть: чому Індія покликала Путіна на саміт G20
Восени 9 та 10 вересня у Нью-Делі має відбутися саміт G20. На сайті заходу у списку запрошених значиться російський диктатор Владімір Путін. На те є одна причина – гроші.
Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Індія нарощує торговельні відносини з країною-агресоркою.
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Співпраця Росії та Індії
За словами Бориса Тизенгаузена, Росія увійшла в трійку торговельних партнерів Індії і цього року в 4 рази наростила об'єми. Щодо грошового еквіваленту, то тут мовиться про 27 мільярдів доларів.
"На першому місці – Китай, це 41 мільярд. На другому – США, де 30 мільярдів. Росія за об'ємами торгівлі наблизилася до США, хоча раніше займала 16 місце серед торговельних партнерів Індії", – сказав він.
Натомість Індія наростила свій торговельний обіг в Росію у 2,6 разів. Не виключено, що такими темпами Росія може вийти на друге місце.
Борис Тизенгаузен про саміт G20 в Індії: дивитись відео
Позиція щодо України
Україну на саміт G20 поки не запросили. Політтехнолог припускає, що в контексті такої торговельної співпраці це могла бути ініціатива Росії.
Росія в цьому контексті може попросити не запрошувати Україну, щоб не провокувати якогось там Лаврова чи ще когось і в даному випадку Індія погоджується. Мир, дружба, жуйка – гроші не пахнуть,
– пояснив Тизенгаузен.
Співпраця Росії та Індії: основні новини
- Про участь Росії у саміті G20 мовилося ще у березні. Тоді Кремль заявив, що Путін візьме в ньому участь. Утім, закордонні видання припускали, що російський диктатор відправить туди когось іншого. Приміром, Сєргєя Лаврова, якого вже відверто висміювали за попередні виступи.
- З 2022 року Індія активно купує російську нафту. А в наслідок повномасштабної війни Росії проти України, є можливість отримати суттєву знижку. Питання було у санкціях – офіційно Індія не зробила заяв.
- У березні йшлося про те, що Індія продовжує закуповувати зброю в Росії. А досі вона зберігає нейтралітет у позиції війни в Україні.