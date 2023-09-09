Закликали поважати міжнародне право та не засудили Росію: про що мовиться в комюніке G20
Джерело:Reuters
Країни G20 дійшли згоди та опублікували спільне комюніке. Члени "Великої двадцятки" спочатку не могли досягти консенсусу щодо фінальної версії декларації через розв'язану Росією війну в Україні.
Держави, що входять до G20, ухвалили комюніке у суботу, 9 вересня. Очікувалося, що вони це зроблять на другий день саміту. Представник Індії Амітабх Кант повідомив про досягнення стовідсоткової одностайності.
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Що в документі написано про Україну
Фінальна заява складається з 37 сторінок та містить в собі 83 абзаци. Вона охоплює багато тем – від питань енергетики до російсько-української війни. В контексті російської агресії країни-члени G20 закликали до миру та привітали конструктивні ініціативи, які його підтримують.
"Велика двадцятка" закликала держави діяти у повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН та наголосила, що застосування ядерної зброї чи ядерні погрози є неприпустимими. У заяві також звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки.
Водночас прямого засудження повномасштабної агресії Росії проти України в цій декларації немає. В комюніке зазначається, що "були різні погляди та оцінки ситуації".
У заяві також є заклик до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив. Причому, не тільки з України, а і з Росії. G20 це пояснює необхідністю задоволення попиту в найменш розвинених країнах, особливо в Африці, та державах, що розвиваються.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 9 та 10 вересня Індія приймає в себе саміт G20. На цьому заході лідери (серед них не було китайського президента Сі Цзіньпіна та російського диктатора Владіміра Путіна) не могли дійти згоди щодо того, як описати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Західні країни-члени G20 вимагали засудити Росію. Інші учасники хотіли сконцентруватися на питаннях економіки.
- Спочатку у чернетці не було згадки про російсько-українську війну. Західні ЗМІ із посиланням на анонімні джерела заявили, що країни "Великої двадцятки" направили Кремлю проєкт декларації "для оцінки".
- Москва блокувала компроміс. Через це виник ризик того, що захід G20 вперше за два десятки років самітів не мав би декларації.
- Згодом індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що комюніке все ж погодили. Відсутність цієї заключної заяви нашкодила б ефективності "Великої двадцятки".
- На тлі цього у медійному просторі з'явилися повідомлення, що Реджеп Ердоган за зачиненими дверима на цьому саміті просив лідерів під'єднати Росію до SWIFT та задовольнити інші вимоги Кремля. У такий спосіб турецький президент хоче відновити зернову угоду, з якої вийшла країна-агресорка.