Є і позитив: Подоляк розповів, чим втішив саміт G20 попри скандальну декларацію
Декларація саміту G20 вразила українців, адже міжнародна спільнота не засудила вторгнення Росії в Україну. Утім, Михайло Подоляк усе ж бачить певні позитиви.
Головне, що світові лідери взагалі обговорювали Україну як таку і що там взагалі було сказано, що так, в Україні війна. Раніше, наприклад, саміти присвячували кліматичним питанням. Про це заявив Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
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Що хорошого було на саміті G20
На думку радника голови Офісу Президента України Володимира Зеленського, дуже важливо, що що тема війни в Україні досі домінує на обговореннях світових лідерів, хоча від її початку минуло 18 місяців. Таким чином Україна навіть опосередковано модерує глобальний політичний процес, попри те, що не була представлена на саміті.
Сьогодні правила політичної поведінки на глобальному процесі залежать виключно від війни в Україні. Від того, як будуть розвиватися події в Україні, залежить те, як буде виглядати структура глобальних політичних процесів,
– зазначив Подоляк.
Суперечності саміту
На зустрічі у Делі "було сказано ключову фразу, що все ж треба спиратися на фундаментальну, засадничу, базову концепцію недоторканности території як такої і суверенітету".
Виникає питання: якщо недоторканність, то де тоді тут Росія, чому вона на території суверенної іншої держави?
– говорить Михайло Подоляк.
Він назвав пункти, які мали би бути в резолюції:
- Росія повинна негайно залишити територію України;
- негайно відновити суверенітет і територіальну цілісність України;
- негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити репараційні виплати.
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Що не так із текстом Декларації лідерів
- Текст комюніке дуже суперечливий. Каменем спотикання стало формулювання про війну в Україні. Частина країн хотіла, щоб звучали слова про російську агресію проти України, та Росії вдалося зробити так, щоб міжнародна спільнота її не засудила.
- "Велика двадцятка" закликала держави (держави, не країну-агресора!) діяти у повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН та наголосила, що застосування ядерної зброї чи ядерні погрози є неприпустимими. У заяві також звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки. Іще є заклик до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив. Причому не тільки з України, а і з Росії. G20 пояснює це необхідністю задоволення попиту в найменш розвинених країнах, особливо в Африці, та державах, що розвиваються.
- МЗС України розчаровано декларацією G20 і пропонує свій варіант. У ньому слова "війна в Україні" замінили на слова "війна проти України". Це, за словами речника МЗС Олега Ніколенка, наближає до реальності. Також у тексті МЗС пропонують писати не "українська криза", а "вторгнення Росії в Україну". Ще одна зміна: "всі країни мають діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН" змінили на "Росія має діяти так, щоб дотримуватися принципів ООН". І найголовніше: "Є різні думки й оцінки щодо української кризи" змінили на "Члени G20 одностайно засудили та закликали Москву припинити війну проти України".