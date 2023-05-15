Дипломатія працює, – посол в Японії натякнув на "сюрприз", що готують у G7 для Росії

У Японії має відбутися саміт країн Великої сімки. Посол України в цій державі вважає, що Захід сприймає цю війну як визвольну. Тому й Росії варто очікувати на неприємні заяви на цьому заході з боку світових лідерів.

Уже 19 травня в Хіросімі розпочнеться черговий саміт країн G7, який триватиме 5 днів. Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський констатував, що на цьому заході буде окрема заява стосовно нашої держави, від якої в Кремлі можуть почати істерити.

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Дипломати працюють

Як зазначив Корсунський, дипломатичні кола зараз працюють над документами, які ухвалять за підсумками саміту. З його слів зрозуміло, що Москві варто очікувати на "сюрпризи".

Наразі дипломати шліфують формулювання підсумкових документів майбутнього саміту "сімки" в Хіросімі. Щодо України, найімовірніше, буде окрема заява, і вона Росії не сподобається,

– наголосив посол.

Окрім того, він зазначив, що російський диктатор Владімір Путін уже сам давно зрозумів, що програв. Ймовірно, завдання "бункерного" зараз – залишатися при владі якомога довше й мінімізувати ризик "палацового" перевороту.

На Росію чекають санкції?

Згадаємо, що була пресконференції в Єврокомісії, на якій її президентка Урсула фон дер Ляєн констатувала, що цивілізовані держави повинні дотримуватися двох принципів: підтримувати Україну скільки буде потрібно; не говорити про Україну без України.

Окрім того, вона заявила, що Європейська комісія уже запропонувала 11-й пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на правозастосуванні та боротьбі з обходом санкцій.

Власне, ці обмеження, як пишуть ЗМІ, повинні будуть ухвалити лідери G7 на найближчому саміті в Хіросімі. Вочевидь, це частину того "неприємного сюрпризу", на який натякав Сергій Корсунський.

До "Групи Семи" входять такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Усі вони, безумовно, є партнерами України та від початку повномасштабного вторгнення підтримують нашу державу.