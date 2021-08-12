Немає підстав вважати, що Україну не долучать, – дослідник про саміт світових демократій
Джерело:24 канал
Джозеф Байден у грудні скликає віртуальний "Саміт лідерів за демократію", на який запросять глав держав, лідерів благодійних організацій і приватного сектору. Наразі немає підстав вважати, що Україна не візьме у ньому участь.
Про це заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 каналу. Завдяки саміту США можуть спробувати повернути своє світове лідерство.
До теми Боротьба демократів і автократів: чи готові США направити своїх військових в Україну
Участь України у саміті
За словами Дубовика, скоріш за все Україну долучать до участі у саміті. Однак у заяві Білого дому мовиться про те, що належність до демократії означає й боротьбу з корупцією, а в цьому питанні держава має певні "вади".
Дослідник зауважив, що США уважно стежать за темпами просування реформ в Україні, боротьбою з корупцією тощо. Втім, нашу державу точно не можна зарахувати до країн, які не є демократичними.
Я б хотів, щоб Україна була долучена. Наразі немає підстав вважати, що нас не долучать,
– заявив дослідник-американіст.
Саміт – відповідь Трампу
На думку Дубовика, ідея Байдена щодо саміту світових демократій є відповіддю Дональду Трампу на 4 роки його діяльності. Зокрема, він перевернув ситуацію в країні з ніг на голову, тому Америка вже не виступала за права людини.
"Трамп мав дуже гарні, добрі й тісні зв'язки з диктаторами в різних країнах і навпаки дуже погані з традиційними американськими дипломатичними союзниками", – заявив він.
Варто прочитати Маємо запропонувати новий стратегічний діалог, – Мусієнко про візит Зеленського у США
Зважаючи на це, Байден намагається повернутися до більш традиційного розуміння США, як країни, яка підтримує демократію.
Водночас така ініціатива може стати майданчиком, де відбуватимуться конструктивні й корисні обговорення між представниками усталених та молодих світових демократій.
Дубовик розповів про ініціативу щодо саміту світових демократій: дивіться відео
Саміт світових демократій: що відомо
- У Білому домі повідомили, що Джозеф Байден у грудні 2021 року організовує онлайн-саміт світових демократій. Вже у 2022 році його проведуть очному форматі.
- Головними питаннями саміту назвали захист демократії від загрози авторитаризму, боротьба з корупцією та захист прав людини.
- Наразі імена учасників саміту ще не оголосили.