Саміт миру без Китаю: хто може перехопити лідерство серед країн Глобального Півдня

У середині червня відбудеться Саміт миру, участь у якому візьме низка країн, зокрема США. Важливою також була би присутність Китаю.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив 24 Каналу, що Китаю невигідно, щоб пальму першості серед країн Глобального Півдня підхопила інша держава.

Де теми Путін у Пекіні просив Сі Цзіньпіна про три речі, зокрема не брати участь у Саміті миру, – FT

Хто може представляти країни Глобального Півдня

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що багато хто вважає глобальний Саміт миру таким собі новим "водорозділом" між країнами західного і антизахідного блоку.

Китай, за його словами, вважає себе головною антизахідною країною в світі, тому для його іміджу важливо, щоб ті країни, які його підтримують, не були на Саміті миру. Тому що ці країни будуть, якщо вже не повністю, то частково підтримувати Україну, отже – бути проти Росії.

Але, на його думку, ці заяви не скасовують участі самого Китаю у Саміті миру. Можливо, наступні 2 тижні пройдуть у непублічних перемовинах з Китаєм щодо того, що йому бажано там бути присутнім.

Він зауважив, що на саміті в Швейцарії по один бік представника цієї країни буде представник США, але питання – хто буде по інший бік, якщо Китаю таки не буде.

Цілком можливо, що це буде представник Індії, яка вже підтвердила свою участь у цьому саміті,

– сказав Ус.

Так, наголосив він, буде закарбовано, що світ має головну країну на Заході – це США, і головну країну на Глобальному Півдні, якою може виявитися Індія, якщо Китаю не буде. Для Пекіна це невигідно.

Що це може дати Індії

Він зауважив, що Китай уже робить певні кроки, щоб обмежити контакти з Росією. Це є позитивним сигналом того, що попри те, що Пекін зараз тримає паузу, в останній момент може несподівано у Швейцарії приземлитися літак з представником Китаю.

І, за його словами, Китай може це представити як небажання того, щоб Саміт миру проходив без провідної країни Глобального Півдня, а неофіційно, безумовно, Китай думатиме, що не може віддати Індії пальму першості.

Бо, знаєте, для Індії це буде дуже гарна можливість, яку вона зможе потім розвинути, сказавши, що, оскільки Китай самоусунувся, ми тоді будемо тут головні від Півдня,

– заявив Ус.

І найголовніше, додав він, Індія дасть чіткий сигнал країнам Заходу, щоб ті не робили з Китаю провідний майданчик з виробництва товарів у світі, а перенесли його в Індію.

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